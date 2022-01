Omstreden trajectcontrole in Bonheiden vernietigd, zelfde systeem wordt ook in Bilzen gebruikt

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vernietigt het omstreden systeem van trajectcontrole in de Antwerpse gemeente Bonheiden. Dat maakt de minister vrijdag bekend. Ook in Bilzen gingen ze met hetzelfde bedrijf in zee.

De gemeente Bonheiden had eind vorig jaar een contract afgesloten met een private speler om samen de verkeersveiligheid te handhaven. Het ging om het consortium TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service), dat in eerste instantie op tien gemeentelijke wegen in Bonheiden de snelheid had moeten controleren. Het bedrijf zou daar de exacte locatie van de controles bepalen en bepaalde verkeersremmende maatregelen zouden moeten verdwijnen.

Bonheiden kon dat doen, omdat in het Vlaamse regeerakkoord afgesproken werd om lokale besturen een rol te geven in het handhaven van de verkeersveiligheid. Daardoor kunnen lokale besturen enkele overtredingen op wegen waar 30 of 50 kilometer per uur gereden wordt, bestraffen met GAS-boetes. Dat is onder meer in Mechelen en Genk al het geval: zij nemen het handhaven van die regels volledig zelf in handen.

Autonomie aan banden

Maar de gemeenten of steden kunnen daarvoor ook in zee gaan met een privé-partner. Zoals Bonheiden deed. “Daar is niets mis mee. Niet elke stad of gemeente is in staat om een opdracht volledig zelfstandig uit te voeren, bovendien moet een overheid ook niet alles zelf doen. Samenwerken met private partners moet kunnen, maar het contract en de voorwaarden moeten wel voldoen aan de geldende rechtsregels. Zo zijn er veel lokale besturen die samenwerken met privépartners in de handhaving van hun parkeerbeleid. Er zijn randvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden, maar niet alles moet per definitie door ambtenaren worden uitgevoerd”, klinkt het bij de minister.

En daar knelt het schoentje in Bonheiden. “Het contract dreigde de lokale autonomie aan banden te leggen”, staat in een persbericht over de beslissing van minister Somers. “Volgens de afspraken in het contract moest de gemeente gedurende de uitvoeringstermijn van het contract werken aan de wegenis en andere infrastructuurwerken zoveel mogelijk vermijden. Aanpassingen mochten niet worden doorgevoerd zonder overleg met de concessiehouder. Dat wekt de indruk dat de autonome bevoegdheid van de gemeente om autonoom haar mobiliteitsbeleid te voeren, wordt ingeperkt. Het leidde tot verschillende klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vlaams minister Bart Somers beslist nu om de gemeenteraadsbesluiten te vernietigen.”