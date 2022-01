Victoria Beckham keert terug naar vrouwelijk en curvy in haar nieuwe collectie: “Ik heb mezelf begraven onder kledingstukken”

De VB Body-jurken zijn ontworpen om het lichaam contouren te geven en rondingen te accentueren. Een verandering van de ruime silhouetten die de signatuur zijn geworden van haar high fashion label. Tijdens een voorvertoning in haar studio in Londen liet Victoria weten dat het idee is ontstaan door haar verblijf in Florida, waar haar man, David Beckham, een aandeel heeft in het voetbalteam Inter Miami.

“Hoe meer ik in de modewereld belandde, hoe meer lagen kleding ik ging dragen”, aldus Victoria. “Ik heb mezelf begraven onder kledingstukken. Maar als je in Miami ‘s avonds uitgaat in een midirok en een strikblouse, denken de mensen dat je gek bent geworden. Dat is een normale outfit voor mij in Londen en ik draag het nog steeds graag. Maar Miami heeft me de ogen geopend voor het feit dat er vrouwelijk en curvy uitzien ontzettend belangrijk is voor heel veel vrouwen.”

De VB Body dresses collection zal in april van dit jaar in de verkoop gaan. De verkoopprijzen starten aan ongeveer 100 euro.