Telenet Giants Antwerp en Christophe Beghin in onderling overleg uit elkaar na wisselvallige resultaten

Telenet Giants Antwerp heeft na de wisselvallige resultaten van de afgelopen weken beslist, en dit na onderling overleg, om afscheid te nemen van coach Christophe Beghin (42). Luc Smout (63), coach van Antwerp Giants Two, de opleidingsploeg van Telenet Giants Antwerp die momenteel aan de leiding staat in Top Division Two (poule A), neemt tijdelijk de coaching over. Randy Oveneke blijft assistent-coach.

Het duo Smout-Oveneke zal met sportief manager Guy Muya en fysical-coach Koen Embrechts Telenet Giants Antwerp in eerste instantie klaarstomen voor de kwartfinales van de Beker van België (21 en 23 januari) tegen Kangoeroes Mechelen. “We willen vooral Christophe bedanken voor al het geleverde werk in deze moeilijke coronatijden. We wensen hem alle succes in de toekomst. De komende dagen gaan we intensief op zoek naar een vervanger. Voorlopig nemen coachen Luc Smout en Randy Oveneke de coaching van het eerste team waar”, zei voorzitter Björn Verhoeven van Telenet Giants Antwerp.

Beghin was als speler van 2008 tot 2010 en in het seizoen 2016-17 bij de Giants aan de slag. Van 2017 tot 2019 was hij assistent-coach onder Roel Moors. In 2019 werd Beghin coach van Telenet Giants Antwerp. Smout heeft ook al een lang verleden bij de Antwerpse club. Van 1995 tot 2000 was hij assistent, coach van de tweede ploeg en jeugdtrainer. Die functie vulde hij ook in van 2008 tot 2019 bij Telenet Giants Antwerp.