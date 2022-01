Royals. Een persoonlijke tweet van Kate Middleton en een nieuwe coupe in het Zweedse koningshuis

Prinses Delphine vertelt haar emotionele verhaal, een nieuw look in Zweden en een onverwachte tweet van Kate Middleton. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Prinses Sofia en echtgenoot prins Carl Philip van Zweden waren maandag aanwezig op het evenement Celebrate Democracy – 100 years. De Zweedse prinses toonde daar haar nieuwe en verrassende coupe: een volle en lange froufrou die net in haar ogen hangt.

Het Nederlandse Koningshuis heeft een gouden koets die traditioneel gebruikt wordt op Prinsjesdag, waarbij door de koning de Troonrede wordt uitgesproken (de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar, red.). Aan de linkerzijde van die koets staat een omstreden afbeelding van de slavernij die bij onze Noorderburen voor veel discussie zorgt. Koning Willem-Alexander heeft nu over het gebruik van de gouden koets een besluit genomen en dit in een videoboodschap zelf uitgelegd.

“De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is en dat is nu niet het geval”, aldus het Nederlandse staatshoofd. Maar de koets helemaal laten verdwijnen lijkt niet het plan. ”Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren”, klinkt het. ”Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing.”

Prinses Delphine vertelt in een driedelige documentaire te zien op Eén bijzonder openhartig haar levensverhaal. Het eerste deel werd afgelopen woensdag uitgezonden waarin we een aantal heftige getuigenissen van de prinses te zien kregen. Zo kampte ze vanaf haar dertiende met zeer ernstige anorexia. De artsen vreesden voor haar leven, toen ze op een gegeven moment nog slechts dertig kilo woog.

Ook vertelt ze over het moment dat ze erachter kwam wie haar echte vader was. Omdat prins Albert haar en haar moeder Sybille de Selys Longchamps bleef bezoeken, zag zij hem als een familievriend.

“Ik vond het geweldig”, zegt Delphine in de documentaire. ”Niet om wat hij was. Het maakte me niets uit dat hij een prins was; ik hield van zijn karakter. Het was zelfs gemakkelijker geweest als hij geen prins was geweest, dan had ik me niet hoeven te verstoppen.”

In de resterende afleveringen zal de prinses spreken over het moment in 2001 dat haar vader het contact verbrak en over de jarenlange juridische strijd om erkenning.

Kate Middleton ontving vorige week verjaardagswensen van over de hele wereld voor haar veertigste verjaardag, maar slechts één speciaal meisje kreeg een persoonlijk antwoord van de hertogin van Cambridge op … Twitter.

De zesjarige Mila Sneddon en Kate hebben een vriendschap opgebouwd na Mila’s deelname aan het Hold still-fotografieproject in 2020. Mila onderging toen chemotherapie voor acute leukemie.

Ze nam een videoboodschap op waarin ze de hertogin een gelukkige verjaardag wenste. Mila‘s mama deelde de video zondag op Twitter.

“Gelukkige verjaardag Catherine!”, zegt Mila. ”Ik ben zo blij dat je veertig wordt en ik hoop dat je leuke cadeaus krijgt en veel tijd doorbrengt met je familie. Dag en veel liefs.”

Mila kreeg een koninklijke reactie in de vorm van een persoonlijk antwoord van Kate via het officiële Twitteraccount van Kate en Prins William: “Dank je wel Mila!”

