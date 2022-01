Pro League en Eleven Sports reageren op uithaal van Hein Vanhaezebrouck: “Het staat de clubs vrij om vaker te testen”

LEES OOK. Hein Vanhaezebrouck hekelt nieuwe coronaregels van Pro League: “Dit is insane”

“Volgens Eleven zouden die matchen afgewerkt moeten worden op dinsdag om 14 ur. Leven die op een andere wereld of zo?”, vroeg Vanhaezebrouck zich donderdag af. Bij Eleven Sports reageert Jan Mosselmans bijzonder verbaasd op de uithaal van AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck: “Uiteraard hebben we – op vraag van Pierre François - ons standpunt kenbaar gemaakt en daarbij natuurlijk ook onze belangen verdedigd. Vergis je niet: zo’n uitstel zou betekend hebben dat we ongeveer een maand lang verstoken bleven van live-voetbal, dat heeft ook financiële consequenties. Toch wil ik benadrukken dat ook wij steeds de fysieke integriteit en de gezondheid van de spelers vooropstellen.”

Daarnaast stipt Mosselmans, Head content & production bij Eleven Sports, fijntjes aan dat er zaterdagmiddag al een contact was tussen Guillaume Collard (CEO Eleven Sports) en Michel Louwagie (CEO AA Gent). “Hierbij heeft Guillaume ons standpunt toegelicht maar ook duidelijk gemaakt dat we ons niet zouden verzetten tegen een eventueel uitstel van wedstrijden.” Dit wordt trouwens ook door Michel Louwagie bevestigd.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Ook het al dan niet inplannen van inhaalwedstrijden op weekdagen, “Op dinsdag om 14u”, zoals Hein Vanhaezebrouck het formuleerde; blijkt niet uit de koker van Eleven te komen. Die uitspraak wordt door diverse partijen toegedicht aan de kalendermanager van de Pro League maar ook deze denkpiste wordt door Mosselmans meteen gelogenstraft.

“De feiten geven ons gelijk: we leven niet op een andere planeet en hebben bijvoorbeeld ook al de maandagavondmatch geschrapt”, aldus nog Mosselmans. “Hoewel die door de Pro League zelf als valabel tijdsslot opgenomen was in de tender. We hebben bovendien ook al bij andere midweekmatchen meer dan één match op hetzelfde moment ingepland. Trouwens, wij waren als Eleven niet eens aanwezig op de Algemene Vergadering van de Pro League.”

Besluiten doet Mosselmans met een uitgestoken hand richting profclubs: “We tonen echt wel begrip voor de financieel lastige situatie van heel wat profclubs die opnieuw met duels zonder publiek geconfronteerd worden. Wij willen altijd zoeken naar een oplossing die voor alle partijen haalbaar is en zullen dus in geen geval zo’n wereldvreemde beslissing opleggen.”

Pro League: “Clubs hebben dit protocol zelf goedgekeurd en mogen vaker testen”

Vanhaezebrouck haalde niet alleen uit naar Eleven, maar ook naar de Pro League. Het nieuwe coronaprotocol noemde hij “insane”. “Dat protocol is opgesteld in overleg met Engelse en Nederlandse teamdokters en de virologen én is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Pro League, waar de clubs zelf in zetelen”, zegt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League. “We volgen de strategie van de overheid, door symptomatische mensen te testen. Maar voor niet-geboosterden zijn we zelfs strenger: die moeten zelfs elke week getest worden. Het spreekt voor zich dat we de clubs vrijlaten om tussentijds zelf te blijven testen. Dat zal het risico op uitbraken binnen hun kern alleen maar doen dalen.”