Jennifer Aniston toont wilde coupe: “Oké, luchtvochtigheid!”

Jennifer Aniston staat bekend om haar prachtige en vooral zeer gewilde kapsels. Van het Rachelkapsel uit de jaren negentig tot haar fab at fifty look van nu: we hebben er allemaal in de kappersstoel wel eens naar gevraagd. Nu heeft Jen laten zien dat ook haar kapsel er niet als vanzelf zo schitterend uitziet. Want wanneer de luchtvochtigheid toeslaat, krijgt ook zij te maken met droog, onhandelbaar en ruw haar.

De 52-jarige actrice deelde donderdag twee nieuwe selfies op Instagram, waarop ze laat zien hoe haar lange lokken pluizen.

“Oké, luchtvochtigheid ...” , schrijft ze erbij, ” Komaan!”

Jennifer promoot met de post LolaVie, haar eigen haarverzorgingslijn die ze in september vorig jaar lanceerde.