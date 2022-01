Bernd Brughmans (ex-THES) stopt als doelman en wordt keeperstrainer bij Lierse K.

Vorig seizoen was Bernd Brughmans nog de eerste keuze in doel, maar dit seizoen is dat Jarno De Smet en daardoor kwam de veteraan geen enkele keer meer in actie. Bovendien versterkte Lierse zich een week geleden met de transfervrije Jens Teunckens. Nu wordt de concurrent dus de trainer.

Brughmans was zijn hele carrière actief in de lagere reeksen van het Belgische voetbal. Bij Lierse speelde hij uiteindelijk anderhalf jaar, daarvoor kwam hij ook uit voor THES Sport, Zwarte Leeuw, KSK Heist en Royal Cappellen.

De aanstelling van Brughmans als keeperstrainer betekent ook dat Lierse afscheid neemt van Tim Van Damme. Hij nam die functie op zich sinds april 2020, toen hij na het faillissement overkwam van de beloften van Sporting Lokeren.