Ook Eupen kampt met corona-uitbraak: maar liefst zestien positieve gevallen, uitstel tegen Cercle Brugge gevraagd

Ook KAS Eupen heeft het vlaggen. In de Oostkantons brachten nieuwe PCR-tests maar liefst zestien positieve gevallen, waaronder veertien spelers en ook coach Stefan Krämer, aan het licht. Eupen moet het zondag opnemen tegen Cercle Brugge in de competitie, maar die wedstrijd is nu dus in gevaar. Eupen heeft al om uitstel gevraagd.