‘Blind Gekocht’ slaakt noodkreet: “Wie heeft woning van 170.000 euro in Limburg?”

Makelaar Bea Vandendael zit met de handen in het haar. Voor het Play4-programma Blind Gekocht is ze op zoek naar een woning voor 170.000 euro in Limburg, en de tijd dringt. “Het is niet vijf voor twaalf, maar half één.”

De voorbereidingen voor het vierde seizoen van het populaire tv-programma zijn in volle gang. In Blind Gekocht geven mensen hun spaarcenten en een volmacht aan makelaar Bea Vandael, die er op haar beurt een huis mee koopt. In het verleden kreeg ze al vaak moeilijke opdrachten, maar deze keer zit ze écht met de handen in het haar. “Ik sta met mijn rug tegen de muur”, zegt ze in een interview met Radio 2. “Ik moet een huis met twee slaapkamers en een tuintje vinden met een totaalbudget van 170.000 euro. Het moet niet groot zijn. Ik zoek binnen de regio rond Lanaken, op maximaal 25 minuten rijden. Het mag eventueel ook een gelijkvloers appartement met tuintje zijn.”

Zelf is Bea al maandenlang op zoek. “Maar ik moet nu toegeven dat de woning niet bestaat. Voor dat budget vind ik enkel woningen die volledig gerenoveerd moeten worden. Maar dat is niet wat ik zoek.” Het budget is dan ook eerder laag. “Maar ik dacht: Limburg is een goedkopere regio binnen België, dat moet wel lukken. Nu stel ik echter vast dat 170.000 euro niet voldoende is om een correct dak boven je hoofd te hebben.”

Oproep

De makelaar richt zich daarom in een wanhopige oproep naar de Limburgers. “Het is geen vijf voor twaalf, maar half één. Het moet vandaag of morgen kunnen gebeuren. Bart (Appeltans, nvdr.) moet ook nog zijn ding kunnen doen met de woning. Dus please, help mij. Weet jij een woning te koop of overweeg je zelf om er een te verkopen, aarzel dan niet en neem snel contact op. Liefst vandaag of morgen. Dat kan via blindgekocht@playvier.be.”