Nasser Al-Attiyah wint vierde Dakar bij de wagens voor Loeb en Belgische copiloot Lurquin

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Dakar bij de wagens gewonnen. Sébastien Loeb en zijn Belgische copiloot Fabian Lurquin (BRX) eindigen als tweede op 27:46. Henk Lategan (Toyota) won vrijdag de laatste etappe. Stéphane Peterhansel (Audi) greep vrijdag in extremis naast zijn 50ste ritzege en kon zo het record van Ari Vatanen (nog) niet evenaren.

Nasser Al-Attiyah kwam, zag en overwon. Toyota, dat net als Prodrive en Audi met nieuwe wagens aan de start kwam, wint voor de tweede keer in hun bestaan de moeilijkste rally ter wereld. De eerste keer was in 2019. Net als toen heeft ook nu het Belgische Overdrive Racing een flink aandeel in de zege. Voor Al-Attiyah is het zijn vierde eindzege in de Dakar.

In 2011 won hij de Dakar voor het eerst en bestuurde toen een Volkswagen. Al-Attiyah eindigde hij met een voorsprong van 49:41 op Giniel De Villiers (Volkswagen). In 2015 versloeg hij diezelfde De Villiers, maar toen achter het stuur van een MINI. In 2019 deed hij Toyota en Fortin voor een eerste keer dansen van geluk bij zijn derde eindzege. Al-Attiyah ging toen Roma (MINI) vooraf. 2022 was wellicht de meest makkelijke zege voor de Qatarees. Na de proloog won hij ook de eerste etappe. Later in de eerste week zou hij nog een derde etappe winnen. Vanaf dat moment kon Al-Attiyah beginnen controleren. Tijdens de tweede week mengde hij zich geen enkele keer in de strijd voor de etappezege.

Toyota was sterk, Pro-drive en Audi niet sterk genoeg en té fragiel. Loeb en Lurquin moesten het tijdens de derde etappe bijna de hele tijd doen zonder vierwielaandrijving. Na afloop van de rit keken ze aan tegen een achterstand van iets meer dan 37 minuten en was de wedstrijd eigenlijk al gereden. Loeb en Lurquin wonnen met hun BRX twee etappes, Terranova bezorgde zijn team één etappezege. In dat opzicht is het voor Prodrive een betere Dakar in vergelijking met 2021. Audi won wel vijf etappes maar hun hybride wagen toonde nog enkele kinderziektes, vooral op het vlak van de ophanging.

Henk Lategan (Toyota) won vrijdag de laatste etappe. Het had er alle schijn van dat Stéphane Peterhansel (Audi) de etappe zou winnen, maar in een ultieme eindspurt ging de zege naar de Zuid-Afrikaan. Voor Lategan is het zijn tweede zege.

Het gevolg is dat Peterhansel blijft steken op 49 etappezeges bij de wagens, 82 in het totaal wanneer de motoren erbij worden gerekend. Geen 50e ritzege voor Peterhansel, geen vijfde voor Audi dat bij zijn debuut in de Dakar vier etappes wint. Het record van Ari Vatanen, die in zijn carrière 50 etappezeges won bij de wagens, blijft bijgevolg overeind.

Sam Sunderland wint zijn tweede Dakar bij motoren

Na een bijzonder spannende wedstrijd met tal van plottwisten heeft de 32-jarige Sam Sunderland na 2017 zijn tweede Dakar bij de motoren gewonnen. Na afloop van de tweede etappe kwam de Brit aan de leiding en bleef hij op kop tot de zesde etappe om dan heel even de leiding te moeten afstaan aan Adrien Van Beveren (Yamaha). Nadat Sunderland de achtste etappe won, kwam hij opnieuw aan de leiding om die dan opnieuw te verliezen aan Walkner en Van Beveren. Toen die laatste op donderdag meer dan 21 minuten verloor, nam Sunderland opnieuw over.

Nummer twee Quintanilla (l.) en nummer drie Walkner (r.) tillen winnaar Sunderland op de schouders. — © AFP

Voor zijn team GasGas, dat Sunderland te elfder ure vroeg of hij de Dakar wou rijden, is het een primeur. Nadat in 2021 Honda de hegemonie van KTM na 18 jaar doorbrak, wint het schaduwteam van KTM opnieuw de Dakar. Pablo Quintanilla pakt voor Honda de tweede plaats. Met Walkner staat er ook een officiële KTM-rijder op het podium. De Oostenrijker eindigt als derde. De onfortuinlijke Van Beveren, die op donderdag de eindzege door zijn vingers liet glippen, eindigt als vierde.

Drie van de vier Belgische motards die aan de start kwamen, mogen later deze dag over het eindpodium. Onder hen twee debutanten. Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde op vrijdag als 35e. In zijn eerste Dakar wordt hij 30e op 59 seconden van de 29e plaats. Voor Mikael Despontin (KTM) was het zijn tweede Dakar. In 2013 eindigde hij als 41e. Dit jaar is hij 51e. Mathieu Liebaert (KTM) haalt de finish van zijn eerste Dakar als 57e.

Walter Roelants (Husqvarna) is de enige Belgische motorrijder die de finish niet haalt. Roelants kwam woensdag 5 januari zwaar ten val, brak daarbij een rug- en een nekwervel. Zondag werd hij naar België gerepatrieerd. Eén week na zijn val werd hij afgelopen woensdag door dokter Toon Claes met succes geopereerd. Over enkele dagen mag ‘De Wakke’ het ziekenhuis verlaten.