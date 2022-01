Villa onbewoonbaar na uitslaande slaapkamerbrand in Sint-Truiden

Een Truiense villa aan de Luikersteenweg is onbewoonbaar na een zware slaapkamerbrand. De bewoonster moet zo twee maanden vroeger haar huis verlaten, want volgens de planning sneuvelt het gebouw voor appartementen. De brandweer bluste het vuur vrijdag in de vroege ochtend, nadat ze eerst bij het vaccinatiecentrum waren geweest na een melding van brand. Dat bleek dan weer loos alarm.

De noodoproep van een uitslaande brand aan de Luikersteenweg kwam om 2.45 uur bij de brandweer binnen. “Het ging om een slaapkamerbrand die zich snel ontwikkelde en doorgeslagen was naar de badkamer”, legt sectorcommandant Dirk Odeurs uit. “Gelukkig hebben wij erger kunnen voorkomen door het snelle optreden. De bewoonster werd opgevangen door haar dochter die naast de getroffen villa woont,” zegt Odeurs.

De villa is onbewoonbaar. Volgens de planning gaat het gebouw over twee maanden tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouwappartementen.

Rookpluim bij vaccinatiecentrum

De brandweer ging bij het vaccinatiecentrum op zoek naar de oorzaak. — © jozef Croughs

De brandweer was amper enkele minuten na de melding van de villabrand ter plaatse. Dat had alles te maken met een eerdere oproep, drie kwartier eerder. Het leek te branden bij het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden, op een boogscheut van de villa. Er was sprake van een brandgeur en rookpluim. Meteen rukten de manschappen uit met de grote middelen. Uiteindelijk bleek het een loos alarm en een samenloop van omstandigheden. “Een grondige controle naar de brandhaard leverde geen resultaat op. Vermoedelijk was het de combinatie van de verbranding van de verouderde verwarmingsketel en de dikke mistlaag die boven het centrum hing. Telkens de ketel aansloeg kwam er een donkere rookwolk uit de schoorsteen en bleef door de mist de verbrande geur van de brandstof hangen”, besluit Odeurs. (Jozef Croughs)