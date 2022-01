PXL-Studentenraad geeft warmte aan mensen in koudste periode van het jaar

“Op kerstdag zijn we de ingezamelde producten samen met SOS-waternood van Diepenbeek gaan afgeven aan de inwoners van Vaux-sous-Chèvremont. Bij iedere deur die open werd gedaan en bij elk product dat werd afgegeven, merkten we de grote dankbaarheid in de ogen van de mensen”, zegt Waïl Kadi, voorzitter van de PXL-Studentenraad.Initiatiefneemster en PXL-studente Angelina Vermeulen speelde een belangrijke rol in deze inzamelactie. “We werden gecontacteerd door de studentenraad met de vraag of ze producten mochten inzamelen voor de slachtoffers. Het is mooi om te zien hoe geëngageerd en empathisch ingesteld deze studenten zijn. De studentenraad heeft niet enkel de producten overhandigd, maar heeft ook een luisterend oor geboden voor de inwoners want ook dat is belangrijk”. De inzamelactie heeft wel degelijk haar nut bewezen. De PXL-Studentraad blikt terug met een warm gevoel en kijkt alvast uit naar een volgende actie voor het goede doel. “Je ziet hoe diep mensen getroffen zijn, ook vijf maanden na de feiten. Het was een emotioneel en confronterend moment, met beelden die je niet te vaak in je leven voorbij wil zien komen. Het voornaamste is dat we met deze inzamelactie heel wat gezinnen zalige feestdagen hebben kunnen geven”, besluit Wail.