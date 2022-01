Nieuwe speeltuigen in basisschool Mozaïek

Met de aankoop van maar liefst vier nieuwe speeltuigen is de speelplaats van basisschool Mozaïek terug opgefrist. De leerlingen kunnen volop ravotten op de speeltuigen, en daarnaast is er nog steeds voldoende plaats om te voetballen.

De leerlingen van basisschool Mozaïek in Houthalen kunnen naar hartenlust genieten tijdens de speeltijden. Onlangs werden er een aantal nieuwe speeltoestellen aangekocht: een speeltoren, een draaimolen, tuimelrekken en een zeshoekschommel. Daarnaast werd het avonturenpad verder uitgebreid. Door de grote oppervlakte staat de speelplaats nog niet helemaal vol. Er is nog steeds een groot grasveld vrij waarop de kinderen kunnen ravotten en voetballen. De speelplaats van de kleuters werd vorig jaar reeds vernieuwd. Een opfrissing van het bosje staat ook nog op de planning. "We willen de beschikbare ruimte zo goed mogelijk benutten. Op die manier zorgen we ervoor dat alle leerlingen zich kunnen uitleven tijdens de speeltijden. Een ontspannen geest kan bijdragen tot betere concentratie tijdens de lessen", zo klinkt het.