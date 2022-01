Fototentoonstelling 'Het geheugen van Genk' in Emile Van Dorenmuseum

Enerzijds is er de reeks oude prentkaarten van de heemkring Heidebloemke, een verzameling van meer dan 50.000 foto’s over Genk: het centrum, de gehuchten, wijken en mijnen, maar ook het dagelijkse leven, vroeger en nu.Anderzijds is er een rijke collectie kunstwerken van het Emile Van Dorenmuseum, die het Kempische landschap van toen en nu tonen maar ook werken van de meer dan 400 kunstenaars die in Genk kwamen schilderen tussen 1840 en 1940. Het museum verwierf enige tijd geleden ook het indrukwekkend archief van fotograaf Johnny Harsch met zijn beklijvende beelden uit het mijnverleden.Als je deze beeldbanken samenbrengt krijg je een fantastische inkijk in de Genkse geschiedenis en dat is precies de bedoeling van heemkring en museum die samen een website creëren onder de naam www.hetgeheugenvangenk.be. In afwachting dat deze geïntegreerde beeldbank voltooid is, kan je sinds enkele maanden je eigen geheugen opfrissen in het Emile Van Dorenmuseum (net achter Toermalien) waar je elke week van donderdag tot zondag tussen 14 en 18 uur terechtkan voor een tentoonstelling met werken van historische en hedendaagse kunstenaars. Ze tonen de metamorfose van Genk van Kempische kerkdorp tot levendige stad. In het atelier staat o.a. de evolutie van de Genkse kerken centraal en op de verdieping is dat Ford en de elektriciteitscentrale. Je kan de tentoonstelling bezoeken van donderdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 18 uur tot en met 24 februari. De tweede zondag van de maand is bovendien telkens om 15 uur een geleide rondleiding.