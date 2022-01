TTC Tamara Hoeselt blinkt uit op provinciale kampioenschappen tafeltennis

Het trainersteam onder leiding van Willy Willems is dagelijks in de weer om technische vaardigheden bij te brengen. Trainingen, stages en uitstappen zijn de fundamenten voor het bouwen van een grote vriendenkring met eenzelfde passie 'tafeltennis'. Op zaterdag hadden maar liefst 31 Hoeseltse jeugdspelertjes zich ingeschreven. Deze knappe bezetting resulteerde dan ook in een ongeëvenaarde medailleoogst: 11 maal brons, 8 maal zilver en maar liefst 15 maal goud.Maar ook zondag, in de klassementsreeksen, wisten de Tamarianen hun beste beentje voor te zetten en dit resulteerde opnieuw in 8 maal brons, 3 maal zilver en 7 maal de gouden medaille. Opmerkelijk waren onder andere de prestaties van Gitte Gregoor (inzet). Deze jeugdspeelster, die de Hoeseltse kleuren verdedigt in Landelijke afdeling, wist maar liefst 1 maal brons en 5 maal het hoogste eremetaal te veroveren. Gitte: "Ik vind het leuk dat mijn harde werk op trainingen beloond wordt. Ik keek reeds lang uit naar dit tornooi. Ik had gehoopt op een goede prestatie en ben enorm blij dat ik hier ook in geslaagd ben. Ook in de competitie, waar ik samen met de zusjes Nore en Lauren Colla een team vorm, doen we het uitstekend met een gedeelde leidersplaats halverwege de competitie. Ik wil graag nog veel vooruitgang boeken en hopelijk zal ons team promoveren."