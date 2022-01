Be-Mine Blues verhuist van Beringen naar Heusden-Zolder

De mijnschachten van Beringen worden geruild voor die van Zolder. “We hebben steeds van een goede samenwerking kunnen genieten in Beringen maar door de onzekerheid van beschikbaarheid voor de datum en de beperkte ruimte om een volwaardig festival te kunnen organiseren, heeft de organisatie besloten om de 5de editie een nieuwe locatie te geven. Weliswaar terug onder de mijnschachten maar dan een aantal kilometers verder in Heusden-Zolder", zegt een van de organisatoren Maarten Reniers. De naam blijft behouden, de focus op Belgische bluesmuziek ook. De samenwerking tussen vzw Crossroads (de vzw achter be-Mine blues) en het Muzecafé, waar nog steeds de ’SundayEveningBlues’ concerten worden georganiseerd, is ondertussen een schot in de roos. Burgemeester Mario Borremans : "Als lokaal bestuur verwelkomen en ondersteunen we graag het festival be-mine Blues. Een nieuw topevent op een toplocatie in onze mooie gemeente. Op ons eigen Marktplein, nabij de schachtbokken, dichtbij ZLDR Luchtfabriek en cc Muze zullen we kunnen genieten van prachtige bluesmuziek. Al de muziekliefhebbers zijn dan ook meer dan welkom."Het Muzecafé in Zolder is voor de organisatoren al twee coronajaren een tweede thuis. "We gaan dit jaar weer voor een gevarieerde line-up, dat The Bluesbones het festival gaat afsluiten, mogen we al bekendmaken, de rest van de line-up volgt binnenkort."Foto's Hans Put & Kris Vandevenne