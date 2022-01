Ecologische samentuin de Craenhofkens

Leopoldsburg

De ecologische samentuin Velt De Craenhofkens is voor elke natuur- en moestuinliefhebber een inspiratiebron. Er zijn voor het tuinseizoen 2022 nog enkele vrijstaande percelen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar secretariaatcraenhofkens@gmail.com of milieudienst@leopoldsburg.be.

Wil je tuinieren?

“Binnen het domein van 70 are beschikken we over individuele tuintjes van elk 1 are, een gemeenschappelijk aspergeveld, een tunnelserre, een gemeenschappelijke compostzone, bijenhotels, kruidenspiraal, bloemenweide, fruitzones, een tuinberging, en nog veel meer… In de samentuin staan respect voor de natuur, ecologisch gezonde groenten kweken, sociale samenhang en groepsdynamiek centraal.

