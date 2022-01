Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft donderdag in het parlement gezegd dat hij niet massaal wil vaccineren op de basisscholen. “Ik wil die discussie niet importeren in de scholen.” Onder meer in Beringen en Houthalen-Helchteren zal de vaccinatie toch op school gebeuren. Een goed idee, of net niet? Debatteer mee.