Het Genoa van Zinho Vanheusden is donderdagavond in de achtste finales van de Coppa Italia uitgeschakeld door AC Milan. Genoa leek in San Siro lang op weg naar een stunt, maar Giroud scoorde een kwartier voor tijd de 1-1. In de verlengingen bepaalde invaller Alexis Saelemaekers de eindstand op 3-1. Vanheusden maakte de 120 minuten vol. (bfa)