Man in de cel voor mensensmokkel door valse bekering tot protestantisme

De feiten speelde zich af binnen de christelijke Iraanse gemeenschap in het zuiden van West-Vlaanderen. Volgens het parket werd een systeem opgezet waarbij moslims van Iraanse en Afghaanse origine deden alsof ze zich tot het protestantisme bekeerd hadden. Door die zogezegde bekering zouden ze niet veilig terug kunnen keren naar hun thuisland. De Iraans-christelijke gemeenschap zou niet enkel geholpen hebben om de fictieve verhalen voor te bereiden, maar zou ook attesten afgeleverd hebben over het bijwonen van erediensten en bijbellessen. Op die manier kon hun vreemdelingendossier gestoffeerd worden. “Ook de gesprekken bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen zouden door de Iraanse christenen zijn voorbereid”, aldus procureur Frank Demeester.

Woensdag heeft het team mensensmokkel van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie in opdracht van de onderzoeksrechter huiszoekingen uitgevoerd in Kortrijk, Kuurne, Waregem en Deerlijk. Meerdere mensen werden gearresteerd met het oog op verhoor. Uiteindelijk werd een 38-jarige verdachte donderdag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om een erkende Iraanse vluchteling, die ondertussen de Belgische nationaliteit heeft. De raadkamer in Brugge zal dinsdag oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.