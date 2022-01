Bongiovanni niet naar Patro, wel naar Standard

De transfer van Adrien Bongiovanni (22, AS Monaco) naar Patro is omwille van familiale redenen afgesprongen. De Luikse middenvelder trekt in de plaats naar zijn ex-club Standard, waar hij het komende halfjaar op amateurbasis voor de beloften zal uitkomen en de kans krijgt om zich te laten zien, ook met het oog op eventuele kwalificatie voor 1B komend seizoen.

Nog bij de Rouches is de transfer van Samuel Bastien naar de MLS, het gaat om New England Revolution, nog steeds hangende. Intussen zijn ook de rugnummers van de aanwinsten bekend. Dewaele erft nummer 2 van Siquet, Van Damme krijgt 13, Emond 18 en Cafaro 24.(bfa, jmi)