Grote cyberaanval op websites van overheid in Oekraïne

Verschillende Oekraïense overheidswebsites zijn vrijdag het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberaanval. De aanval is nog niet opgeëist, maar vindt plaats tegen de achtergrond van oplopende spanningen tussen Kiev en Moskou.

“De officiële website van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is preventief gesloten door de globale aanval die plaatsvond in de nacht van 13 op 14 januari”, schrijft het ministerie op Facebook. Websites van andere ministeries zijn ook ontoegankelijk, constateert het Franse persagentschap AFP. Wie de websites van onder meer het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het ministerie van Buitenlandse Zaken bezoekt, ziet een boodschap in het Oekraïens, Russisch en Pools waarin staat dat de persoonsgegevens van alle Oekraïense burgers zijn gewist op de computers van de instanties en openbaar zullen worden gemaakt.

Wie achter de aanvallen zit, blijft onduidelijk. De boodschap eindigt met de cryptische mededeling dat het gaat om wraak voor “Wolynië, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, het Oekraïense Verzetsleger, Galicië, Polesië en de historische landen”. Wolynië, Galicië en Polesië zijn regio’s in de grensgebieden tussen Oekraïne, Polen, Wit-Rusland en Rusland. De Organisatie van Oekraïense Nationalisten en het daaruit voortkomende Oekraïense Verzetsleger waren extreemrechtse organisaties voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.