Australische minister trekt visum van Novak Djokovic alsnog in

Even recapituleren: de Djokovic-soap ontstond vorige week toen de tennisser, die niet gevaccineerd is maar zou beschikken over een medische uitzondering die nodig is om het land in te komen, bij zijn aankomst in Australië te maken kreeg met ‘visumproblemen’. De nummer één van de wereld zou het land uitgezet worden, maar ging in beroep. Een rechter gaf hem ondertussen gelijk, maar daarmee was de kous niet af. Djokovic zou namelijk bij aankomst verklaard hebben dat hij, zoals de regels voorzien, geen internationale reizen had ondernomen in de twee weken voor zijn vlucht naar Down Under. Die verklaring, ingevuld door de manager, bleek vals.

De Australische minister heeft nu alsnog “in het publieke belang” beslist om het visum van ’s werelds nummer één in te trekken.

