Omikronvariant slaagt er niet delta helemaal te verdringen: “We hadden daarop gehoopt, en weten niet hoe het komt”

De omikronvariant slaagt er niet in om de deltavariant helemaal te verdringen. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst donderdagavond gezegd in De afspraak. “We hebben geen idee hoe dat komt.”

De opkomst van de erg snel verspreidende omikronvariant was de voorbije weken reden tot voorzichtig optimisme bij tal van virologen. Uit de eerste studies bleek dat die variant minder ziekmakend is dan eerdere varianten, waardoor minder besmette personen er ernstig ziek van werden en op intensieve zorgen belandden.

Maar, zo zei viroloog Marc Van Ranst donderdagavond in De afspraak, die variant is er nog steeds niet in geslaagd om de deltavariant volledig te verdringen. “85 procent van de besmettingen gebeurt vandaag met omikron, maar 15 procent nog steeds met delta”, zei hij. “Bij de opnames in ons ziekenhuis (UZ Leuven, nvdr) zie je dat de voorbije weken ook. Op intensieve zorg zijn de rollen omgedraaid: de patiënten die daar op intensieve zorg belanden, zijn vooral met delta besmet.”

Hoop niet uitgekomen

Dat is jammer, zo zei Van Ranst, want de hoop van de experts was dat omikron de deltavariant volledig van de kaart zou vegen. “Het ging heel goed omhoog. Maar op 85 procent zijn de cijfers beginnen te stokken en daar blijft het hangen. We hebben geen idee hoe dat komt, in andere landen zien we dat ook. Misschien is er binnen de deltavariant een subgroep die iets meer besmettelijk is en kan concurreren met omikron.”

Het is dan ook hopen dat de volgende variant uit de omikronfamilie voortvloeit, en niet uit de deltavariant voortvloeit. “Dan gaat dat virus minder ziekmakend blijven worden. Die kans is groot, maar het is afwachten. We kunnen dat niet exact voorspellen, daar heb je een kristallen bol voor nodig.”

Zomer

Van Ranst blikt ook nog vooruit naar de zomer, en dat deed hij niet zonder hoop. “Er zijn goede argumenten om te geloven dat we tegen dan in een andere wereld vertoeven. Op wereldvlak zie je alle cijfers naar beneden gaan. Het zou erg voorbarig zijn om te zeggen dat het virus volledig uitdooft, maar de impact van het virus daalt wel degelijk. We gaan steeds normaler kunnen doen.”

Op naar Rock Werchter dus? “Ik zie geen reden om dat voor een derde jaar op rij te annuleren. Maar met enige maatregelen en voorzichtigheid dan, want iedereen gaat zich wat ongemakkelijk voelen, maar al die dingen komen terug.”