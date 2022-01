Arme landen krijgen massaal vaccins dicht bij vervaldatum

Armere landen hebben in de maand december meer dan 100 miljoen doses covid-19-vaccins geweigerd die verspreid werden in het kader van het wereldwijde Covax-programma. Dat zei Unicef-functionaris Etleva Kadilli donderdag tegen leden van het Europees Parlement. De voornaam­ste reden daarvoor was volgens persagentschap Reuters dat de geleverde vaccins tegen hun vervaldatum aanzaten.

Een andere reden is volgens Kadilli dat arme landen niet ­altijd over voldoende opslag­capaciteit beschikken of ­geschikte koelkasten om de vaccins in te bewaren. Daarnaast kampen veel landen met vaccinweigeraars en een overbelast zorgsysteem.

Volgens Unicef liggen mede daardoor 681 miljoen doses, verspreid over negentig landen, op dit moment nog ongebruikt te wachten op een afnemer. Sterker nog, in meer dan dertig arme landen – waaronder de Democratische Republiek Congo en Nigeria – is ruim de helft van de geleverde doses nog ongebruikt.

In het kader van het Covax-programma zijn nu bijna een miljard doses over 144 landen verdeeld. Daarbovenop hebben sommige landen ook zelf ­doses aangeschaft. Maar dat blijft een druppel op een hete plaat. In januari was 67 procent van de bevolking van rijke landen volledig gevaccineerd. In arme landen had 8 procent een eerste dosis ­gekregen. De druk groeit op Pfizer, Moderna en Astrazeneca om meer te doen.