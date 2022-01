Geen Supercopa-finale voor Carrasco en Atlético, match tegen Bilbao ontsiert door donkerrode kaart

Yannick Carrasco en co kwamen nochtans op voorsprong in Saoedi-Arabië, toen Bilbao-doelman Unai Simon in de 62ste minuut ongelukkig een eigen doelpunt scoorde. Maar via Yeray Alvarez (77’) en Nico Williams (81’) liep Atlético alsnog tegen een 1-2 nederlaag aan.

In de extra tijd moest verdediger José Maria Gimenez ook nog eens met een rode kaart naar de kant na een schandalige karatetrap in het gezicht van Iñigo Martínez.

Zondag treft Athletic Bilbao in de finale Real Madrid, dat het woensdag na verlengingen met 2-3 haalde van Barcelona. Sinds het seizoen 2019-2020 spelen vier in plaats van twee teams de Spaanse Supercup: de eerste twee van de competitie en beide bekerfinalisten.