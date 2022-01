Gewezen KV Mechelen-diamant bezorgt Burkina Faso overwinning op Afrika Cup

Burkina Faso heeft op de tweede speeldag in de groepsfase van de Afrika Cup een 0-1 overwinning geboekt. Dankzij een doelpunt van Hassane Bandé won het van Kaapverdië. Bandé maakte ooit het mooie weer bij KV Mechelen, dat hem voor meer dan 8 miljoen verkocht aan Ajax. Sindsdien zit zijn carrière in het slop, mede door een zware blessure. Bandé speelt op huurbasis in Slovakije.