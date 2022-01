Mysterieus piepgeluid dat dorp al maanden in de ban houdt, eindelijk ‘ontmaskerd’

De inwoners van Mariekerke (Bornem) kunnen opnieuw op beide oren slapen. De oorzaak van het mysterieuze piepgeluid dat hen al maanden in de ban houdt, is hoogstwaarschijnlijk gevonden. Het ging om een slecht afgestelde gasketel.

Maandenlang was Mariekerke in de ban van een mysterieuze pieptoon. Op verschillende tijdstippen van de dag verspreidde het geluid zich over het dorp. “Maar dat is nu waarschijnlijk verleden tijd”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “Toen het geluid deze week massaal de media haalde, herkende een inspecteur het. Het ging om een slecht afgestelde gasketel.”

“Bij de overschakeling van arm naar rijk gas, moest de gasketel opnieuw afgesteld worden. Maar dat was nog niet gebeurd”, zegt Joos. “De eigenaar was zich ook van geen kwaad bewust. Omdat het geluid via de schouw naar buiten ging en zich zo verspreidde, hoorde hij het zelf niet. Nu we weten dat het piepgeluid afkomstig was van een gasketel, kan dit ook een oplossing bieden voor andere plaatsen waar eveneens pieptonen te horen zijn.”

Boomkikker

Want de burgemeester kreeg reacties van ver buiten zijn gemeente. “Niet alleen van mensen die ook piepgeluiden horen, maar ook van mensen die er andere dingen in dachten te herkennen”, zegt hij. “Sommigen dachten aan een ventiel of een zendmast, maar er werd zelfs gespeculeerd over een boomkikker of een speciaal soort uil. De realiteit blijkt dus minder indrukwekkend.”

Het is nu afwachten of het geluid effectief weg blijft, want eerder werd al gedacht dat een andere defecte gasketel aan de oorzaak lag. “Ik heb aan de buurtbewoners gevraagd om mij op de hoogte te houden. Voorlopig hoorden ze het niet meer. Hopelijk blijft dat zo”, aldus Joos.