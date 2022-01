Belgische handbalmannen kansloos onderuit op bezoek bij leider Griekenland

In de kwalificaties voor het WK handbal hebben de Red Wolves in Griekenland niet voor een verrassing kunnen zorgen. Integendeel, het duel tegen de leider in de poule draaide uit op een zware 42-24-nederlaag.

Geen Serge Spooren, Bartosz Kedziora, Tom Robyns of Jeroen De Beule in de kern van bondscoach Yérime Sylla. Hun plaatsen werden ingenomen door Yannick Glorieux, Robbe Spooren, Seppe De Cubber en Martin Massat. De erg jonge ploeg toonde veel enthousiasme, maar kwam duidelijk scorend vermogen tekort. Dat werd na tien minuten al pijnlijk duidelijk. De Grieken, die ongeslagen wilden blijven, zaten aan een shotpercentage van honderd procent. De Belgen zetten daar nog geen veertig procent tegenover: 9-3. In verdediging kwamen de Red Wolves niet alleen handen en voeten tekort, ook het gebrek aan ervaring kwam boven. De thuisploeg vond met de ogen dicht de vrije man op de cirkel. Het overwicht van de Grieken vertaalde zich aan de rust al in een 21-9-score.

Ook in de tweede helft moesten de Belgen incasseren, de Grieken scoorden vanop elke positie. Yannick Glorieux en Joris Gillé prikten sporadisch tegen en verder noteerden we nog het doelpunt van Robbe Spooren. De debutant van Sporting Pelt leverde ook nog twee mooie assists af voor Rob Heeren (Hasselt).

Na de nederlaag is er geen man overboord voor de Belgen, maar ze hebben hun lot niet meer in eigen handen. Om zich voor de tweede kwalificatieronde te kwalificeren moeten de Red Wolves zaterdag in eigen huis winnen van Kosovo en hopen dat ook de Grieken zondag hun werk doen en Turkije een punt afhandig maken.

BELGIE: Heeren 3, Brixhe 2, Serras 2, Kötters 1, Braun 2, Kostic, Marchal, Glorieux 5, D’hanis 2, Vanhove, Gillé 3, Delpire 3, Spooren 1, De Cubber, Massat, Siraut.

De stand in de poule op één speeldag van het einde: 1. Griekenland 10 punten; 2. Turkije 4 punten; 3. België 3 punten; 4. Kosovo 3 punten.

