Bestuurder overleden nadat auto in Albertkanaal belandt in Stokrooie

Een auto is donderdagavond om onduidelijke reden in het kanaal beland in Stokrooie (Hasselt). De bestuurder overleefde dit niet.

Toen de hulpdiensten aankwamen, kon het slachtoffer niet meer worden gered. De man zou in de buurt wonen. Rond 18.15 uur ging hij met zijn auto van de weg en kwam hij in het Albertkanaal terecht, niet ver van grondwerken Baldewijns. Na een noodoproep snelde de brandweer van de zone Zuid-West Limburg toe met een reddingsteam.

De auto belandde in het kanaal vlakbij een bocht in de rechte weg, ter hoogte van grondwerken Baldewijns. — © Koen Luts

Duikers vonden de auto. Die werd later getakeld.

De omstandigheden van het ongeval waren donderdagavond nog onzeker. De Albertkanaalstraat is een rechte weg, met een bocht vlakbij de vernieuwde loskade van de firma Baldewijns. Het was die avond mistig en het was erg donker op dat traject langs het kanaal. De Albertkanaalstraat was donderdagavond urenlang afgesloten voor het verkeer.

De Albertkanaalstraat werd afgesloten voor de reddingsactie. — © Koen Luts

klu/maw