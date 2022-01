Hasselt/Brussel

De energiemarkt is in paniek. Vooral de kleinere spelers staat het water aan de lippen en die zoeken daarom in allerijl naar extra voorschotten bij hun klanten. Maar moet u op die voorstellen allemaal ingaan? Wat kan wettelijk en wat niet? Wij legden ons oor te luisteren bij Test Aankoop, de Vlaamse regulator Vreg, de ombudsman Energie en de FOD Economie.