Dokter toont hoe je zelftest kan afnemen zonder dat het pijn doet: “Doe het traag en blijf laag”

De Australische dokter Eric Levi heeft in een filmpje nauwkeurig uitgelegd hoe je een zelftest kan afnemen zonder dat je daarbij tranen in de ogen krijgt of moet niezen. “Mensen denken dat de neus omhoog gaat, maar dat klopt niet”, klinkt het. “Bijgevolg steken ze de stok naar boven en dat doet pijn.” De neus-, keel- en oorarts toont op welke manier je het best wel doet zodat het pijnloos kan gebeuren.