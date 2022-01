Milan Menten vreest voor scheurtje in hamstring na stomme val op stage

Geen coronabesmettingen bij Bingoal – Pauwels Sauces WB, maar manager Christophe Brandt had andere zorgen, want woensdagmiddag gingen ze met drie renners snoeihard tegen de grond. Een ongelukkige beweging met de gsm zorgde voor een lawine-effect.

Het groepje haalde snelheden boven de vijftig kilometer per uur toen Tom Paquot, Milan Menten en Quentin Venner tegen de grond knalden. Laatstgenoemde was er het slechtst aan toe. Bij de jonge Waal (23) werd een breuk van lendenwervel 2 vastgesteld. Milan Menten liep een scheurtje in de linkerhamstrings op. Een euvel dat de Bilzenaar in Parijs-Chauny 2019 opliep en waarmee hij begin vorig jaar nog lang sukkelde. Paquot was van kop tot teen geschaafd.

Menten begint normaal met de GP Marseillaise van 30 januari en rijdt aansluitend de Ster van Bessèges. “De volgende vier dagen op stage houd ik het rustig, want ik wil mijn seizoen niet hypothekeren door een stomme val. Dat na een winter waarin alles perfect liep.”