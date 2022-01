Thuisland Kameroen mag als eerste naar achtste finales Afrika Cup na ruime zege

Organisator Kameroen heeft zich donderdag als eerste geplaatst voor de achtste finales van de Afrika Cup. Op de tweede speeldag in groep A haalden ze het in het Olembéstadion in de hoofdstad Yaoundé voor quasi lege tribunes met 4-1 van Ethiopië.

Vroege doelpunten waren er tot nu toe amper te noteren op deze editie van de Africa Cup, maar na tien minuten was er in dit duel wel al twee keer gescoord. Dawa Hutessa had de bezoekers na 4 minuten verrassend op voorsprong gebracht, nog eens 4 minuten later viel de gelijkmaker van aanvaller Karl Toko Ekambi. In de tweede helft zorgden twee treffers van Vincent Aboubakar (53. en 55.) en nog eentje van Ekambi voor de 4-1 zege.

Bij de thuisploeg maakten Michael Ngadeu (AA Gent) en Collins Fai (Standard) de 90 minuten vol.

In het tweede duel van donderdagavond staan Kaapverdië en Burkina Faso tegenover elkaar. Kameroen is met 6 punten leider, drie meer dan Kaapverdië. Burkina Faso en Ethiopië hebben nog geen punten.