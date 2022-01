Gelaten Ronnie O’Sullivan stuit op ijzersterke Neil Robertson en is uitgeschakeld op de Masters snooker

Ronnie O’Sullivan (WS-3) zal het Masters dit jaar geen achtste keer op zijn palmares brengen. De publiekslieveling werd donderdag in het Alexandra Palace van Londen in de kwartfinales met 6-4 uitgeschakeld door Neil Robertson (WS-4).

De 39-jarige Australiër nam meteen het voortouw. ‘The Thunder from Down Under’ potte breaks van 119, 56, 50, 130 en 54 weg en nam een 2-0, 3-2 en 4-3 voorsprong. Met breaks van 66, 102 en 68 kwam O’Sullivan terug tot 2-2, 3-3 en 4-4, maar op de eindsprint van Robertson had ‘The Rocket’ geen antwoord meer.

Robertson won het Triple Crown-toernooi met de top zestien van de wereld al eens in 2012 en was in 2013 en 2015 runner-up. Om een vierde keer in de finale te komen, moet hij zaterdag voorbij de winnaar van een duel tussen de Welshman Mark Williams (WS-8) en de Schot John Higgins (WS-6), twee tweevoudige Masterswinnaars.

“Ik wens Neil alle geluk in het vervolg van het toernooi”, reageerde O’Sullivan. “Ik hoop dat hij het goed doet. Mij kan het niet zo heel veel meer schelen of ik nu win of verlies. Ik win liever, maar toen ik vorige maand de World Grand Prix won (10-8 in een finale tegen Robertson), werd ik daar ook weer niet dolenthousiast van.”

“Ik ben heel tevreden met deze prestatie”, vertelde Robertson. “Ik zag na de partij dat mijn pot succes 96 procent was. Dat is ontzettend hoog, maar dat is ook nodig als je van O’Sullivan wil winnen. Tegen hem mag je geen enkele kans onbenut laten. Natuurlijk was het publiek op de hand van O’Sullivan. Je moet dan kalm blijven en het niet persoonlijk nemen. Ronnie heeft die appreciatie de voorbije decennia ook gewoon verdiend. Hij is hun held en zelf heb ik ook enorm veel respect voor hem. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dit toernooi won, hopelijk krijg ik zondag een nieuwe kans.”