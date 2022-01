Premier De Croo geeft fout met cijfers over efficiëntie van vaccins in interview toe

Premier Alexander De Croo heeft in de Kamer toegegeven dat hij zich afgelopen weekend in een interview met De Morgen vergiste, toen hij cijfers citeerde over de efficiëntie van de coronavaccins. “De grootteorde was fout, maar de essentie van wat ik gezegd heb, namelijk dat iemand die gevaccineerd is veel beter beschermd is en de ander beter beschermt, is absoluut juist.”

“Bij omikron is een gevaccineerde ­negen à tien keer beter beschermd tegen zware ziekte. En een gevaccineerde die besmet is, heeft ook negen à tien keer minder kans om het virus over te dragen.” Dat zei premier Alexander De Croo afgelopen weekend in De Morgen. Die cijfers bleken niet helemaal te kloppen, wezen ‘fact checks’ achteraf uit.

De Croo gaf donderdagmiddag in de Kamer toe dat hij zich vergiste. “Het vaccin beschermt 9 à 10 keer beter tegen ernstig ziek worden of opgenomen worden in het ziekenhuis en 15 à 18 keer beter op het vlak van opname op intensieve zorgen. Wie zich heeft laten inenten, zeker met een booster, heeft de helft minder kans om besmet te geraken en een veel minder grote kans om ander persoon te besmetten”, klonk het. “De grootteorde was niet juist, maar de essentie van wat ik gezegd heb, namelijk dat iemand die gevaccineerd is veel beter beschermd is en ook de ander veel beter beschermt, is absoluut juist.”

De premier benadrukte dat het veel kwalijker is om te beweren dat zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. “Dat is waar, maar dat is zoals zeggen ‘zowel Wout Van Aert als ik zelf rijden met de fiets’. De een is een absolute topper, de andere duidelijk niet. En een gevaccineerde zit aan de top op het vlak van bescherming van zichzelf en anderen. Dát is de onwaarheid die verteld wordt, en daar moeten we als samenleving durven tegen optreden.”

De Croo zei intussen dat er verder wordt gewerkt aan een coronabarometer, die de maatregelen in de strijd tegen de pandemie voorspelbaarder moeten maken. Die barometer moet voor de premier “standvastigheid brengen, maar geen starheid”. “Het moet mogelijk zijn om in te spelen op veranderende situaties.” Volgens De Croo is er al heel wat overleg geweest met de betrokken sectoren. Donderdagmiddag stond ook een vergadering met de ministers-presidenten van de deelstaten op de agenda. Wellicht volgende week is er een nieuw Overlegcomité, dat zich over de langetermijnaanpak van de pandemie moet buigen.