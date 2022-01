Wolf duikt op in natuurdomein in Retie: “Straf dat hij veertien dagen blijft rondhangen”

Een wandelaar in het Prinsenpark in Retie kon donderdagochtend een wolf in beeld brengen. — © RR

Een wandelaar stond donderdagochtend in het provinciaal domein Prinsenpark in Retie bijna oog in oog met een wolf. “Wellicht is het de wolf Asterix, die eerder al in Kasterlee en Dessel al gesignaleerd is”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Een bezoeker van het domein Prinsenpark in Retie heeft donderdagochtend van vrij dichtbij een wolf in beeld kunnen brengen. Het dier merkte de wandelaar zelf op en keek ook even zijn richting uit, waarna hij zijn weg verder zette. In de buurt van de jaarwisseling hebben inwoners van Rijkevorsel, Kasterlee en Dessel ook al een wolf opgemerkt. Toen ging het wellicht om de wolf Asterix die vanuit Zeeland en het Antwerpse havengebied naar de Kempen is getrokken. Volgens Jan Loos is het heel waarschijnlijk dat het in Retie ook om Asterix ging. “Het is toch wel straf dat deze wolf veertien dagen blijft rondhangen in een eerder kleine omgeving”, legt Jan Loos uit. “Het is ook opmerkelijk dat deze wolf geen enkel schaap heeft gevangen en vooral van wild blijkt te leven. Dat is niet evident voor een zwervende wolf. Zo’n zwervende wolf die weinig schade aanricht, is het type wolf dat je eigenlijk wil.”

Risicogebied

De wolvenkenner gaat er toch vanuit dat Asterix op zoek gaat naar een groter leefgebied. “Het gebied rond Retie en Dessel is eigenlijk geen leefbaar wolventerritorium omdat het niet groot genoeg is. Ik verwacht eerder dat hij richting Mol-Postel zal trekken waar er voor hem wel meer ruimte is”, zegt Jan Loos. Welkom Wolf houdt opnieuw een pleidooi om het risicogebied voor wolvenaanvallen uit te breiden in de provincie Antwerpen. “De inwoners van Geel, Dessel, Mol en Balen liggen al in dat gebied en kunnen al enkele jaren rekenen op subsidies voor wolfwerende maatregelen”, aldus Jan Loos. “Nu de wolf ook in buurgemeente Retie is opgedoken, lijkt het me logisch dat het gebied moet uitgebreid worden.”

Ontmoetingen

Het aantal meldingen van personen die al een wolf hebben gezien, neemt dag na dag toe, vooral in Limburg maar ook in de Kempen. “Het is nu intussen ook wel duidelijk dat de wolf bij een ontmoeting met een mens telkens wat afstand neemt. Bij vee is dat natuurlijk een ander verhaal”, vertelt Jan Loos. “Voor een wolf is het Prinsenpark een rustige omgeving. En als hij dan een recreant ontmoet, is hij duidelijk op zijn hoede maar hij geraakt niet in paniek.”