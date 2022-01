Dakar Classic in the pocket voor Mogno/Drulhon, status quo voor Koen Wauters

Met nog één etappe te rijden in de Dakar Classic mag het Franse duo Serge Mogno en Florent Drulhon (Landcruiser) de champagne koud zetten. In de stand zijn ze tot 226 strafpunten uitgelopen op hun landgenoten Arnaud en Adeline Euvrard. De derde plaats is voor de Spanjaarden Jesus Fuster Pliego en Juan Carlos Ramirez Moure (Mercedes).