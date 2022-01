Opgepakte verdachte in Alpenmoord weer vrijgelaten

De man die woensdag in Frankrijk van zijn vrijheid is beroofd in het onderzoek naar de Alpenmoorden uit 2012, is zopas vrijgelaten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. Hij is vandaag urenlang op de rooster gelegd maar kon alle verdachtmakingen tegen hem weerleggen.

Op 5 september 2012 werden de vijftigjarige Brit van Iraakse afkomst Saad al-Hilli, zijn 47-jarige vrouw en zijn schoonmoeder dood aangetroffen op de parking van een bosweg in Chevaline, in de Haute-Savoie. Ze waren van dichtbij in het hoofd geschoten. Hun kinderen die ook in de bordeauxkleurige BMW zaten bleven ongedeerd. Vlakbij lag ook het lichaam van een wielertoerist, de 45-jarige Sylvain Mollier. Op de plaats delict werden 21 kogelhulzen gevonden, afgevuurd met een oud Zwitsers legerwapen.

Tot op de dag van vandaag is het drama niet uitgeklaard niettegenstaande er meerdere pistes, waaronder huurmoord, zijn onderzocht. Maar woensdag werd er dus een verdachte opgepakt.

© AFP

Saad al-Hilli (50) en zijn echtgenote Iqbal al-Hilli (47) met een van hun kinderen. — © AFP

Een bekende voor het gerecht was hij was al eens opgepakt en in 2015 buiten vervolging gesteld.

Een boswachter had onmiddellijk na de ontdekking van de lichamen een motorrijder in de buurt van de plaats delict gezien. Ook fietsers zagen de man. Op basis van hun getuigenissen werd een robotfoto gemaakt. Dat leidde een jaar later tot de arrestatie van een toen 48-jarige ex-politieman uit Methon-Saint-Bernard, niet zo ver uit de buurt. De man was toen net ontslagen en leidde een vrij marginaal bestaan. Bij een huiszoeking werden verschillende wapens gevonden. Maar niet het moordwapen. Uiteindelijk moest men hem laten gaan bij gebrek aan bewijzen. Een jaar na zijn arrestatie pleegde hij zelfmoord.

Nadien werd een andere man opgepakt, op basis van dezelfde robotfoto. Ook een motorrijder uit de omgeving van Annecy, de man die nu werd gearresteerd. Hij beweerde daar effectief te zijn geweest omdat hij die dag was gaan paragliden. Een huiszoeking leverde niets op.

Maar na nieuwe verhoren en een nieuwe reconstructie vorige herfst beschikten speurders blijkbaar over nieuwe elementen en hebben ze hem opnieuw opgepakt om onder meer zijn alibi en zijn tijdsgebruik te checken.

Volgens zijn advocaat Jean-Christophe Basson-Larbi heeft hij echter niets met de moorden te maken en is hij donderdag in de vooravond vrijgelaten.

