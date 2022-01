Wie tijdens het tafelen houdt van een wervelende show met de Genkse Chanice Guarraci, kan daarvoor op 15 en 16 januari terecht in de tent van het Wiener Circus in Genk. — © Chris Nelis

GENK

Variété entertainment tijdens een diner in een circustent. Daarmee wil de Genkse Chanice Guarraci het land doorkruisen. Op 15 en 16 januari wordt ‘Burlesque at the circus’ voorgesteld op het Evenementenplein in Genk, in de tent van het Wiener Circus.