Valerie De Booser opnieuw single na breuk met vastgoedmakelaar

Valerie De Booser (42) is niet meer samen met vastgoedmakelaar Dirk De Witte. Dat schrijft TV Familie. De twee maakten hun relatie bekend in april 2020, enkele maanden na het nieuws van de scheiding met Koen Wauters.

De Booser bevestigt het nieuws over de breuk niet, maar er verdwenen enkele liefdevolle foto’s van het koppel van haar Instagrampagina. Onder meer de eerste foto van hun tweeën, waarmee Valerie bekendmaakte dat ze een nieuwe vriend had, is verwijderd.

Op Nieuwjaar postte De Booser bovendien een video met een niet mis te verstane boodschap: “Keep the smile, love the good, throw away the bad.” Dochter Zita reageerde met een hartje en de hashtag #thatsthespirit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het heeft er dus alle schijn naar dat De Booser opnieuw single is. In 2020 vertelde ze nog dat het niet haar bedoeling was om zo snel na haar scheiding in een relatie te stappen. Ze had het ook over de kinderwens van haar vriend. Hij wou nog kinderen, zij zei niet nee. “De tijd zal het uitwijzen”, klonk het toen.

Voor zover geweten is, is Koen Wauters sinds de breuk vrijgezel gebleven. Volgens TV Familie staat de getatoeëerde trouwring nog steeds op zijn vinger.

Verliefde dochter

Terwijl Valerie terug van het vrijgezellenleven proeft, is dochter Zita (17) gelukkig in de liefde. Midden december ging het nieuws rond dat Zita en haar vriend Ralph uit elkaar waren, maar nu zijn de twee duidelijk (weer) een stel. De tieners delen weer volop verliefde foto’s op Instagram.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Koen Wauters openhartig over huwelijksbreuk met Valerie De Booser: “We moesten eerlijk zijn met onszelf”