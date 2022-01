Britse prins Andrew levert titels in: “Hij zal zichzelf verdedigen als privépersoon”

De Britse prins Andrew levert zijn militaire titels en andere eerbetonen in. Dat heeft het Britse koningshuis laten weten. Andrew (61) wordt er in de Verenigde Staten van beschuldigd in 2001 meermaals een toen 17-jarig meisje te hebben misbruikt.

“Met de goedkeuring van de koningin heeft de hertog van York zijn militaire titels en koninklijke patronages teruggegeven aan de koningin”, klinkt het in een statement van Buckingham Palace. “De hertog van York blijft geen publieke opdrachten ondernemen en verdedigt zichzelf in deze rechtszaak als private burger.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Prins Andrew moet chalet verkopen om advocaten te betalen (want de Queen wil het niet doen)

Prins Andrew wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd door Virginia Giuffre. De inmiddels 38-jarige vrouw zegt dat de prins haar in 2001 – toen zij 17 jaar oud was – op drie verschillende tijdstippen heeft misbruikt. Dat misbruik vond plaats in de kringen rond de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die Giuffre zou hebben opgedragen om seks met de prins te hebben. Andrew, de op één na oudste zoon van koningin Elizabeth, heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

LEES OOK. Nieuwe belastende getuigenis tegen prins Andrew: “Virginia Giuffre sms’te dat ze met Epstein, Maxwell en prins Andrew was” (+)

Woensdag besliste een rechter in New York nog dat de rechtszaak van Giuffre mag doorgaan, nadat de advocaten van prins Andrew hadden verzocht om de zaak te seponeren, omdat er een overeenkomst zou bestaan tussen Giuffre en Epstein waarin de vrouw zich ertoe verbond om geen rechtszaken over het misbruik meer aan te spannen. De zaak zou tussen september en december kunnen voorkomen.