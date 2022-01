Chauffeurs zonder geldig rijbewijs betrapt tijdens controles op gevaarlijke transporten in Tongeren

Bij controles op zware en gevaarlijke transporten in Tongeren heeft de politie donderdag meerdere opvallende overtredingen vastgesteld. Een chauffeur reed rond zonder rijbewijs C. Een overladen vrachtwagen met kale banden werd na een keuring verboden tot het verkeer.

De vrachtwagen moest in het keuringscentrum worden leeggemaakt. Een andere vrachtwagenbestuurder had 350 kilo te veel geladen. De keuring van het voertuig werd ingetrokken. Voor de chauffeur die zonder rijbewijs C reed, moest een andere vrachtwagenbestuurder komen. Er waren nog pv’s voor rijden met vervallen keuring. Ook daar moest de vracht worden overgeladen in een gekeurd transport. De controles gebeurden donderdag tussen 8 en 16 uur op de Michielenweg in Tongeren.

Gevaarlijke transporten

Bij het ADR-vervoer, met name de gevaarlijke transporten, werden hoge boetes opgelegd voor opvallende overtredingen. Een bestuurder had niet de correcte bestuurderskaart en hij verstond de schriftelijke richtlijnen voor het transport niet. Die moeten nochtans zijn opgesteld in een verstaanbare taal voor de bestuurder. De overtreder moet ter plaatse 1.595 euro betalen. Voor technische tekortkomingen is een andere ADR-vervoerder beboet met 625 euro.

Niet vastgemaakt

Ene bestuurder met een vervallen Russisch rijbewijs reed rond met een gevaarlijke lading die niet was vastgemaakt in de vrachtwagen. Hij kreeg een proces-verbaal en er moest een andere bestuurder komen. De lading moest worden vastgemaakt en de ontbrekende brandblusser moest worden geïnstalleerd.

Een bestuurder moest 700 euro boete betalen voor een ontbrekende brandblusser en nog enkele technische tekortkomingen. Twee bestuurders van een bestelwagen reden zonder veiligheidsgordel. Eén chauffeur reed met gsm in de hand.

