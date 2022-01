Aannemer maakt blunder met tijdelijk fietspad

Aan de Groenendaallaan ter hoogte van de afrit Merksem wordt deze dagen hard gewerkt in het kader van Oosterweel. Er werd onlangs ook een tijdelijk fietspad en zebrapad getekend om over te steken aan de afrit.

Alleen is de positie van dat fietspad nogal ongelukkig uitgevallen. Het fietspad start, of eindigt, op een verhoogde berm. Fietsers die mooi volgens de regels tussen de twee gele stippellijnen zouden fietsen, zouden op de berm botsen. Daarom zoeken fietsers er nu hun eigen weg en kiezen ze vaak het oude fietspad, waar nu een zebrapad over is getekend en dus eigenlijk voorbehouden is voor voetgangers.

Het probleem werd onder meer opgegooid op Twitter. Lantis van de Oosterweelverbinding liet al weten dat de aannemer donderdag nog voor een oplossing zou zorgen.