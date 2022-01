EU zet militaire missie in Mali voort, “maar niet tegen eender welke prijs”

De Europese Unie wil haar militaire missie in Mali voortzetten, maar “niet tegen eender welke prijs”. Zo heeft de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell donderdag gereageerd op de weigering van de militaire junta in het Afrikaanse land om snel verkiezingen te organiseren.

“We willen ons blijven inzetten in Mali, we willen ons blijven inzetten in de Sahel, maar dat mag niet tegen eender welke prijs gebeuren”, zei Borrell donderdag op een persconferentie naar aanleiding van een informele vergadering van de Europese ministers van Defensie in de Franse kuststad Brest.

De opleidings- en raadgevingsmissie EUTM werd in 2013 gelanceerd om het Malinese leger te versterken met het oog op de strijd tegen jihadisten in het land, maar de context is veranderd sinds de militairen de macht hebben gegrepen. De relaties met de Europeanen zijn verder verslechterd sinds de junta duidelijk heeft gemaakt dat de beloofde verkiezingen op de lange baan worden geschoven.

Midden december besloot de EU al om een militaire opleidingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek tijdelijk op te schorten vanwege de aanwezigheid van huurlingen van de Russische groep Wagner. Westerse landen hebben de Malinese junta ervan beticht eveneens een beroep te doen op dit huurlingenleger. Volgens Bamako gaat het om opleiders van het Russische leger.

“Voor het ogenblik worden onze opleidings- en raadgevingsmissies voor de Malinese strijdkrachten en de binnenlandse veiligheidsdiensten voortgezet, maar we hebben reeds onze budgettaire steun aan de Malinese autoriteiten opgeschort vanaf het moment dat we wisten dat de verkiezingen niet zouden doorgaan”, stelde Borrell.

De hoge vertegenwoordiger liet ook verstaan dat de Europese Unie het voorbeeld van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) zal volgen en zware sancties tegen de junta in Mali aan het voorbereiden is. “Ondanks alle waarschuwingen aan de Malinese autoriteiten zien we geen enkel signaal van vooruitgang”, betreurde hij.