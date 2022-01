Vier opgefokte bromfietsen getakeld bij controles in schoolomgeving in Genk

In de schoolomgeving in Genk heeft politie Carma woensdag 13 bromfietsen gecontroleerd. Vier scooters gingen sneller dan toegelaten. De bromfietsers kregen een pv en hun tweewieler werd getakeld. Er waren nog meer controles in Genk en As. Een bestuurder onder invloed van drugs moest zijn rijbewijs inleveren. Een auto zonder verzekering werd getakeld. Zes bestuurders reden zonder veiligheidsgordel. De agenten stelden nog vijf inbreuken vast voor bezit van drugs, voertuigen zonder keuring en rijden zonder geldig rijbewijs. maw