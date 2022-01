Vijf medewerkers van vaccinatiecentrum in Bierges verdacht van fraude met Covid Safe Tickets

De verdenkingen van fraude met Covid Safe Tickets in het vaccinatiecentrum kwamen aan het licht na administratief onderzoek en permanente audits van de administratie. Zo bleek dat mensen die soms bijzonder veraf wonen, er in verdachte omstandigheden gecodeerd waren. De informatie werd bezorgd aan justitie. Een gelijkaardig geval kwam vorige maand ook al aan het licht in Tubeke.

Indien de vermoedens zouden kloppen, dan worden de Covid Safe Tickets gedesactiveerd, en zullen de daders en gebruikers worden vervolgd, met het Waals Gewest als burgerlijke partij. Duizenden Covid Safe Tickets werden al uit roulatie gehaald. In het geval van Bierges is nog onbekend om hoeveel het precies gaat.