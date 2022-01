Game Mania getroffen door cyberaanval: persoonsgegevens van klanten gestolen

Game Mania, de winkelketen gespecialiseerd in computerspelletjes, is maandag getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het bedrijf. De hackers konden persoonsgegevens van klanten bemachtigen.

“Maandagochtend omstreeks 3u werd Game Mania getroffen door een ransomware aanval”, klinkt het in een persbericht. “De daders hebben toegang gehad tot een server waarop diverse bedrijfsinformatie staat, waaronder persoonsgegevens. Het gaat om algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.” Wachtwoorden en betaalgegevens werden naar verluidt niet gecompromitteerd.

“Als hackers persoonsgegevens hebben, bestaat de kans dat ze die verkopen”, aldus Game Mania. “Hierdoor bestaat het risico dat cybercriminelen contact met u opnemen via mail of sms met de vraag om geld of om uw wachtwoord te wijzigen. Lijkt een bericht verdacht, ga er niet op in maar meld dit aan verdacht@safeonweb.be. Wij onderzoeken momenteel de situatie, en proberen die zo snel mogelijk te herstellen. De cyberveiligheid van onze klanten en hun data zijn voor ons heel belangrijk. Wij bieden onze excuses aan voor elk ongemak dat u mogelijk ondervindt.”