ppn

Afgelopen dinsdagavond merkte de politie LRH op de Kuringersteenweg in Hasselt een lichte vrachtwagen met aanhangwagen op waarbij er een vermoeden was van overlading. De combinatie van dit voertuig en de aanhangwagen mocht in totaal maximum 7 ton wegen. Tijdens een controle met mobiele weegplaten werd er een overlading van 2.800 kilo vastgesteld. De nodige pv’s werden opgesteld en de bestuurder kreeg een boete van 2.400 euro.