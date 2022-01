13.000 aan schulden geïnd bij controles in Bilzen en Hoeselt

ppn

De politie controleerde in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) het verkeer op de Alden Biesensingel in Bilzen en de Tongersesteenweg in Hoeselt. Vlabel scande in totaal 1.675 wagens. 17 bestuurders werden aan de kant gezet. Ze hadden samen voor een bedrag van ruim 13.000 euro aan schulden openstaan. De politie nam dan weer drie positieve speekseltesten af trok ook één rijbewijs in. Voorts waren er nog drie pv’s, 6 onmiddellijke inningen en 30 waarschuwings-pv’s voor verschillende verkeersinbreuken.